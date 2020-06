Podejrzani o omijanie płacenia podatku VAT, chodzi o 37 milionów. Dziewięciu zatrzymanych

Prześwietlili ich deklaracje

Co do tej pory udało się ustalić śledczym? Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach. Miały też nierzetelnie wystawiać faktury VAT podlegające rozliczeniu. Wiadomo, że członkowie grupy działali w Wielkopolsce.

- Nasze działania były poprzedzone długotrwałym, skrupulatnym gromadzeniem i weryfikowaniem materiału dowodowego przez policjantów CBŚP oraz prokuratorów. Praca ta doprowadziła również do ujawnienia przez funkcjonariuszy CBŚP i wskazania prokuratorom do zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych oraz mienia przeniesionego na inne osoby o łącznej wartości około 64 milionów złotych - podała Jurkiewicz.