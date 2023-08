Podejrzani o kradzieże aut zatrzymani na gorącym uczynku, "na robotę" przyjechali skradzionym samochodem

czytaj dalej

Rzecznik MSZ w Kijowie Oleg Nikolenko odniósł się do słów papieża, który kilka dni temu na zakończenie telemostu z młodymi rosyjskimi katolikami mówił o "wielkiej Rosji". Zarzucił papieżowi Franciszkowi "imperialistyczną propagandę". Nuncjatura Apostolska w Ukrainie odrzuciła stanowczo interpretację, według której papież zachęcał do wyznawania "imperialistycznych idei". To samo powtórzył we wtorek rzecznik Watykanu.