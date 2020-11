W centrum handlowym zwrócił im uwagę, że powinni założyć maseczki, został brutalnie pobity

Przyszli na zakupy do centrum handlowego bez maseczek i zaatakowali mężczyznę, który zwrócił im uwagę. Poszkodowany musiał przejść operację. Po trzech miesiącach od zdarzenia policja publikuje wizerunki osób, które mogą mieć związek z tą sprawą.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny. Ten człowiek zwrócił uwagę grupie osób, którzy w centrum handlowym nie nosili obowiązkowych maseczek zasłaniających usta i nos. Jedna z tych osób go zaatakowała- mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Jak opisywali portalowi epoznan.pl świadkowie zdarzenia, mężczyznę zaatakowała grupa aż 11 osób. "Kopali go po głowie, okładali pięściami. Ludzie tylko patrzyli" - pisał do redakcji Mateusz.

"Jest nam przykro"

"Tuż przed godziną 18.30 jeden z pracowników ochrony zauważył, że dochodzi do przepychanek pomiędzy klientami na pasażu naszego centrum. Natychmiast zgłosił ten fakt do centrali ochrony w obiekcie oraz poprosił o wsparcie, gdyż w zdarzeniu brała udział grupa osób. Starał się uspokoić sytuację i pomóc poszkodowanej osobie. Równolegle dowódca zmiany wezwał dodatkowych pracowników ochrony oraz patrol interwencyjny i policję. Po niecałych dwóch minutach od zgłoszenia zajścia na miejscu zdarzenia było obecnych czterech pracowników ochrony, którzy byli obecni przy poszkodowanym do momentu przybycia pogotowia" - czytamy.