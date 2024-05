Trzech poparzonych uczniów wciąż w szpitalu. Policja wyjaśnia, jak do tego doszło

czytaj dalej

- Zastanawiam się, czy Obajtek ma takie haki na Kaczyńskiego, że w ciemno, mimo wszelkim dowodom, Kaczyński broni Obajtka. Czy też Kaczyński w ogóle nie interesował się tym, co do niego trafiało - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Borys Budka, były już minister aktywów państwowych, kandydat Koalicji Obywatelskiej na europosła. Odniósł się w ten sposób do ostrzeżeń służb dotyczących niektórych działań podejmowanych przez poprzedni zarząd Orlenu. - To, co jest w tych dokumentach, daje podstawę, żeby również Jarosławowi Kaczyńskiemu stawiać zarzuty niedopełnienia obowiązku właściwego nadzoru - stwierdził.