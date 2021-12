Poznań. Kalendarz Trzech Religii. "W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, Żydzi i Muzułmanie razem"

Po raz piąty w Poznaniu powstał kalendarz "W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, Żydzi i Muzułmanie razem". Publikacja poświęcona trzem religiom ma pomagać we wzajemnym poznaniu się ludzi różnych wyznań i kultur. Kalendarz dostępny jest bezpłatnie, w kilku punktach na terenie miasta, a także przez internet. - Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów społeczno-politycznych, narodowości czy wyznania – podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

"Budować pokój"

W tym roku kalendarz zatytułowano "Budować pokój. 5 lat razem". Hasło nawiązuje do liczby wydań i jednocześnie zapowiada motyw przewodni publikacji. "Pokój to nie tylko stan oznaczający brak wojny między państwami czy ludźmi, nie tylko stan wykluczający konflikty i używanie przemocy, ale także stan oznaczający możliwość życia obok siebie ludzi różniących się. To stan harmonii wewnętrznej" – zaznaczyli we wstępie twórcy kalendarza.