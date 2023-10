Po kolizji wyszli na pobocze, wjechała w nich 21-latka. Pięć osób rannych

czytaj dalej

Im szybciej powołamy nowy rząd, tym szybciej zaczniemy realizować program. PiS przegrał i ma natychmiast oddać władzę - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceszefowa Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Powiedziała, że liderzy ugrupowań opozycyjnych, zanim pójdą do prezydenta, będą chcieli oświadczyć, że są gotowi do stworzenia rządu większościowego. Dodała, że spodziewa się, że do spotkania liderów dojdzie w poniedziałek lub wtorek.