Seniorzy znów biorą się do pracy. Tym razem będą szyć plecaki dla dzieci z Ukrainy

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu ruszyło z akcją "Plecaki pełne radości". O co chodzi? Poznańscy seniorzy przygotują dla dzieci z Ukrainy kolorowe plecaki, które następnie wypełnione zostaną grami oraz zabawkami edukacyjnymi. Pakunki zostaną wręczone dzieciom 1 czerwca. - Dzień Dziecka to wspaniała okazja do tego, żeby okazać serce i podzielić się dobrocią, zwłaszcza z tymi, którzy potrzebują jej teraz wyjątkowo mocno - podkreślił dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu Wojciech Bauer. - Zachęcamy poznańskie seniorki i seniorów do udziału w tej wyjątkowej inicjatywie. Liczymy na wasze otwarte serca. Wspólnie sprawmy, aby to lato dla naszych najmłodszych przyjaciół z Ukrainy było pełne radości - dodał.