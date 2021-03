Wiktoria, Laura, Maksymilian, Anastazja i Klara - pięcioraczki z Gniezna spędzą święta w domu

Najpierw do domu wypisana została Wiktoria, potem Laura i Maksymilian. Przed Wielkanocą do rodzeństwa dołączyły Anastazja i Klara. - Ostatnie dwie dziewczynki z urodzonych w poznańskiej klinice pięcioraczków opuściły we wtorek szpital – powiedział Lesław Ciesiółka, rzecznik ginekologiczno-położniczego szpitala klinicznego w Poznaniu.

Pięcioraczki przyszły na świat 17 stycznia w poznańskiej klinice przy ul. Polnej. To cztery dziewczynki i chłopiec: Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria i Maksymilian. Dzieci urodziły się w 29. tygodniu ciąży. Waga urodzeniowa dzieci wynosiła od 680 do 1180 gramów.

Jako pierwsza szpital na początku marca opuściła Wiktoria. W połowie miesiąca do domu rodzice zabrali Laurę i jedynego chłopca w tym gronie - Maksymiliana. We wtorek do rodzeństwa dołączyły Anastazja i Klara.

- Po wszelkich niezbędnych badaniach opuściły szpital. Po godzinie 15 rodzice odebrali dzieci i pojechali do domu do Gniezna – powiedział Lesław Ciesiółka, rzecznik ginekologiczno-położniczego szpitala klinicznego w Poznaniu.

Pięcioraczki to pierwsze dzieci pochodzącego z Gniezna małżeństwa. Lekarze podali, że choć niespełna 30-letnia kobieta leczyła się wcześniej z powodu niepłodności, to do poczęcia doszło drogą naturalną.

Są też pierwszymi pięcioraczkami w najnowszej historii Gniezna. - Sprawdziliśmy dokumenty w USC, po II wojnie światowej nie natrafiliśmy na ślad żadnych innych pięcioraczków w historii miasta. Jesteśmy bardzo prorodzinnym samorządem, mamy wiele ulg dla rodzin wielodzietnych, kilka lat temu gościliśmy u nas Zjazd Dużych Rodzin. W dobie spadku dzietności musimy dbać o rozwój rodzin – dla samorządu to nie są duże pieniądze – powiedział Tomasz Budasz.

Pierwszy taki przypadek w Poznaniu od 2007 roku

Według statystyk, szansa na to, że kobieta urodzi pięcioraczki, wynosi 1 do 50 milionów Poprzednie dwa porody pięcioraczków w poznańskiej klinice miały miejsce w 2006 i w 2007 roku.

15 lutego 2007 roku na świat przyszły: Emilia, Kamil, Karol, Maja i Wiktoria Górkowie z Brzeska.

Trzy miesiące wcześniej, 2 listopada 2006 roku urodziły się pięcioraczki: Natalia, Ola, Adam, Sebastian i Bartek z Pławców koło Środy Wielkopolskiej.

