Tomografem dźwiękowym sprawdzają, czy drzewa nie są chore

Sobota jest 374. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin w wywiadzie dla portalu RBK Ukraina przekazał, że trwają prace nad pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności przed trybunałem. - Zdajemy sobie sprawę, że proces stworzenia tego trybunału nie może być łatwy i szybki. Wykonano jednak pewną pracę i mamy wsparcie: ponad 20 państw włączyło się do prac nad dyskusją w sprawie stworzenia mechanizmu prawnego tego trybunału - oznajmił. Tymczasem Sztab Generalnych Ukrainy przekazał, że w ciągu ostatniej doby siły wroga straciły 820 żołnierzy, zwiększając łączny bilans strat Rosji do ponad 152 tysięcy wojskowych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.