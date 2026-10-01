Poznań Operatorka monitoringu zauważyła "trumnę" w parku. Pojechali to sprawdzić strażnicy miejscy Aleksandra Arendt-Czekała |

"Trumna" w Parku Marcinkowskiego w Poznaniu Źródło wideo: Straż Miejska w Poznaniu Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Poznaniu

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We wtorek operatorka monitoringu miejskiego zauważyła, że w Parku Marcinkowskiego w centrum Poznania pojawiła się długa czarna skrzynia z wymalowanym na wieku białym krzyżem. Wyglądała jak trumna i znajdowała się na terenie skateparku.

Nietypowy przedmiot w skateparku dostrzegła operatorka monitoringu Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Poznaniu

- Na miejsce ruszyli strażnicy miejscy ze Starego Miasta. Po sprawdzeniu okazało się, że sytuacja była zdecydowanie mniej mroczna, niż mogło się wydawać. W rzeczywistości była to tylko pusta skrzynia w kształcie trumny - przekazał przedstawiciel biura prasowego Straży Miejskiej w Poznaniu.

W pobliżu nie znaleziono też nic podejrzanego.

Skrzynia wygląda jak prawdziwa trumna Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Poznaniu

- Sprawdziliśmy na nagraniach z monitoringu i okazało się, że skrzynię przyniosła grupa młodzieży. Służyła im do jazdy na deskorolkach. Co dalej stanie się z tą skrzynią, to już nie zależy od nas. Natomiast jak zawsze w takich sytuacjach poinformowaliśmy Zarząd Dróg Miejskich, który odpowiada za ten teren - dodał Weber.

"Trumnę" przynieśli nastolatkowie Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Poznaniu