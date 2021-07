Ocalone z transportu, tygrysy Kan i Gogh mają nowe wybiegi

Przeprowadzka

Gogh i Kan zostali przeniesieni do nowego domu znacznie wcześniej. Wszystko po to, by zwierzęta mogły spokojnie poznać azyl i zadomowić się w nim. Wbrew pozorom taka przeprowadzka wcale nie była łatwa. O czym mówiła rzeczniczka zoo, w połowie czerwca, gdy na wybieg trafił Kan. Najpierw pracownicy zoo podjęli się żmudnej próby oswojenia go z klatką transportową. Ze względu na jego traumatyczne przeżycia nie było to proste. Same przygotowania do przeprowadzki trwały cztery tygodnie. - To są zwierzęta specjalnej troski. Tyle w życiu przeszły i są w takim stanie zdrowia, że nie chcemy ryzykować jego pogorszenia, a wręcz narażenia życia. Dlatego zdecydowaliśmy, żeby przeprowadzić je bez środków usypiających Opiekunowie przez kilka tygodni ćwiczyli wchodzenie do nowej, specjalnie skonstruowanej klatki transportowej – opowiadała wówczas Chodyła.