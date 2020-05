Oszustwa "na pracownika wodociągów". Jeden "sprawdza jakość wody", drugi plądruje mieszkanie

Szanowni Państwo, dotarły do nas niepokojące informacje o oszustach, którzy okradają starsze osoby na terenie Poznania, podając się za pracowników wodociągów. Przychodzą ubrani w kamizelki odblaskowe i mówią, że trzeba sprawdzić jakość wody, bo coś może być nie tak. Następnie proszą by osoba puszczała wodę w łazience, w tym czasie złodziej stoi w drzwiach do tego pomieszczenia a jego wspólnik plądruje mieszkanie. Aquanet informuje, ze nie prowadzi tego typu kontroli w mieszkaniach Klientów. Jeśli nasi pracownicy odwiedzają Klientów posiadają identyfikatory ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem. Prosimy o zachowanie rozwagi i nade wszystko informowanie seniorów o takim zagrożeniu.