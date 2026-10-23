Poznań "Usłyszałam straszny, przeraźliwy pisk". Z balkonu na trzecim piętrze wyskoczył pies Oprac. Filip Czekała |

Aplikacja Animal Helper ma pomóc ratować zwierzęta Źródło wideo: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 12.35 przy ulicy Osinowej na Dębcu.

- Usłyszałam straszny, przeraźliwy pisk. Chciałam zobaczyć, co się dzieje. Dwóch mężczyzn powiedziało mi, że pies wypadł z balkonu na trzecim piętrze - przekazała czytelniczka, która o sprawie poinformowała Kontakt24. - Zadzwoniłam na policję. W międzyczasie jeden z sąsiadów przyniósł obrożę i smycz, aby zabezpieczyć psa do czasu przyjazdu służb. Był to pies rasy amstaff, bardzo duży, masywny. Miał ewidentnie jakieś wewnętrzne uszkodzenia, ponieważ zaczął wymiotować krwią - dodała.

Skoczył na widok innych psów

Na miejscu interweniowała policja. - Pies wyskoczył z balkonu na trzecim piętrze. Jak wynika między innymi z relacji naocznych świadków zdarzenia, skoczył na widok innych psów - poinformował sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Właściciela nie było w mieszkaniu

- Ranny został zabrany przez strażników miejskich do lecznicy weterynaryjnej. Właściciela psa w mieszkaniu wówczas nie było. Jak wynika z relacji świadków, balkon w momencie zdarzenia był otwarty. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia i będą się kontaktować z właścicielem psa - dodał Wiśniowski.