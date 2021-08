Dach hali sportowej runął podczas ulewy. "Przyczyną katastrofy była kumulacja trzech czynników"

Eksperci z politechniki przygotowali ekspertyzę w sprawie hali sportowej w Poznaniu. Dach budynku runął 22 czerwca, podczas gwałtownej ulewy. - Przyczyną katastrofy budowlanej była kumulacja trzech czynników - mówi Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu.

Podczas gwałtownej nawałnicy, która przetoczyła się nad Poznaniem w czerwcu doszło do katastrofy budowlanej. Na osiedlu Pod Lipami zawalił się dach hali sportowej przy szkole. Jak podkreślała wówczas wielkopolska policja, dzięki szybkiej reakcji dyrektorki placówki, w porę udało się ewakuować wszystkich uczniów. Tuż po katastrofie, inspektor budowlany powołał komisję, której zadaniem jest określenie przyczyn i okoliczności zawalenie dachu. Komisja powoli kończy swoje działania, gotowa jest też ekspertyza sporządzona przez ekspertów.

Wnętrze hali sportowej, gdzie zawalił się dach Urząd Miasta Poznań

Już na biurku

Jeszcze w czerwcu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu nałożył na zarządcę hali obowiązek przedstawienia ekspertyzy dotyczącej tego, czy prawidłowo zaprojektowano oraz wykonano dach. - Taką ekspertyzę dostałem na biurko na początku tego tygodnia. Została wykonana przez ekspertów Politechniki Poznańskiej. Potwierdziła w dużym zakresie nasze ustalenia dotyczące tej katastrofy. Z tej ekspertyzy wynika, że przyczyną katastrofy budowlanej była kumulacja trzech czynników: ekstremalnie niekorzystnych warunków pogodowych, ewidentnego błędu projektowego i błędu wykonawczego – mówi TVN24 Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu.

Jeśli chodzi o pierwszy czynnik to inspektor zwraca uwagę, że faktycznie w dniu katastrofy w Poznaniu wystąpiły intensywne opady deszczu, które znacznie przekroczyły poziom przyjmowany przy projektowaniu budynków. Zdaniem ekspertów, to właśnie nadmiar wody miał doprowadzić do przeciążenia konstrukcji dachu.

Zawalony dach w hali sportowej na poznańskim osiedlu Pod Lipami TVN24

A co z drugą przyczyną? - W trakcje prowadzenia robót budowlanych został opracowany projekt wykonawczy w którym dokonano zmiany konstrukcji dachu. Przy projektowaniu nowych dźwigarów (to element konstrukcyjny, który przenosi obciążenie dachu na podpory, takie jak na przykład ściany czy filary – przyp. red.) projektanci nie wzięli pod uwagę możliwości wystąpienia ponadnormatywnego wystąpienia opadu. Jednocześnie posiadali wiedzę, że nie ma systemu awaryjnego odprowadzenia wody. W projekcie wykonawczym dźwigary kratowe podzielono na trzy elementy składowe i te elementy o dużych rozpiętościach były łączone na placu budowy w jedną całość. Oczywiście wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że te styki zostały źle zaprojektowane, dlatego że nie zapewniły wymaganej nośności. W miejscach tych styków doszło do uszkodzenia – relacjonuje Łukaszewski.

Ale to jeszcze nie koniec list rzeczy, które w przypadku tej inwestycji poszły nie tak. - Kolejnym błędem projektowym było to, że nie przewidziano awaryjnych przelewów. Warto zwrócić uwagę, że attyka (murek – przyp. red.), czyli ścianka o wysokości około 30 centymetrów okala całą halę gimnastyczną. Jeśli nie ma w tej attyce otworów, to stworzył się w pewnym sensie zbiornik wodny. To już kwestia ewidentnej sztuki budowlanej. To powinno znaleźć się w projekcie. Już kilkaset lat temu używano takich rozwiązań, które popularnie nazywano rzygaczami. Te przelewy awaryjne są powszechnie stosowane. Kolejną przyczyną była niedrożność jednej z trzech rur, która miała odprowadzać wodę – wylicza inspektor.

Zawalony dach w hali sportowej na poznańskim osiedlu Pod Lipami TVN24

Będą wytyczne

Teraz, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma pełny ogląd sytuacji wyda decyzję w sprawie dalszych losów hali. - Nakażę dyrekcji rozbiórkę tej części, która uległa katastrofie budowlanej. Pani dyrektor szkoły, jako zarządca będzie musiała zlecić wykonanie oceny technicznej wszystkich pozostałych dźwigarów. Trzeba sprawdzić w jakim stanie technicznym są te pozostałe elementy. A już wiemy o tym, że były błędy – mówi Łukaszewski

Kiedy wszystkie dźwigary zostaną sprawdzone, pozostanie zlecić wykonanie projektu wzmocnienia całej konstrukcji. - Będzie konieczność wzmocnienia wszystkich dźwigarów. Jestem co do tego przekonany – dodaje inspektor.

Sala gimnastyczna przy osiedlu Pod Lipami została oddana do użytku w sierpniu 2020 roku. Projekt rozpoczęła szkoła, a dokończyła go miejska spółka - Poznańskie Inwestycje Miejskie.

O wnioskach z ekspertyzy specjalistów Politechniki Poznańskiej pierwszy napisał "Głos Wielkopolski".

W sprawie katastrofy budowlanej toczy się również prokuratorskie postępowanie. Dotyczy ono zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu o wielkich rozmiarach.

