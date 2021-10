Podczas nawałnicy runął dach hali. Jest wniosek o ukaranie projektantów

"Już kilkaset lat temu używano takich rozwiązań"

Jak zwracał wtedy uwagę, jednym z błędów było to, że nie przewidziano awaryjnych przelewów. - Warto zwrócić uwagę, że attyka (murek – przyp. red.), czyli ścianka o wysokości około 30 centymetrów okala całą halę gimnastyczną. Jeśli nie ma w tej attyce otworów, to stworzył się w pewnym sensie zbiornik wodny. To już kwestia ewidentnej sztuki budowlanej. To powinno znaleźć się w projekcie. Już kilkaset lat temu używano takich rozwiązań, które popularnie nazywano rzygaczami. Te przelewy awaryjne są powszechnie stosowane - mówił inspektor.