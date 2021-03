Natalia w środku nocy wyszła z domu i zniknęła

Rodzina i policjanci szukają zaginionej Natalii Lick. Kobieta ma 19 lat i jest mieszkanką Poznania. Wiadomo, że 25 lutego uczestniczyła w imprezie, z której około godziny 1 w nocy wróciła do domu. Dała też znać swojej koleżance, że bezpiecznie dotarła na miejsce. Co działo się potem?

Funkcjonariusze ustalili, że jeszcze tej samej nocy kobieta wyszła z mieszkania na osiedlu Oświecenia w Poznaniu. - Kiedy rano jej ojciec wrócił z nocnej zmiany, okazało się, że dziewczyny nie ma. Zostawiła w mieszkaniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. Do tej pory nie udało się znaleźć żadnego śladu, który by wskazywał, co się z nią stało - mówi TVN24 Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.