Kłócili się, 14-latek sięgnął po nóż i ranił matkę

Policjanci dostali zgłoszenie w środę, tuż po godzinie 9. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Chrobrego w Poznaniu.

- W trakcie kłótni 14-latek zadał matce kilka ciosów nożem. Kobieta uciekła do sąsiadów, a ci poinformowali policję. Chłopak zamknął się w mieszkaniu - powiedział podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

O jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny

Policjanci przy pomocy strażaków siłowo weszli do mieszkania i zatrzymali 14-latka. Chłopak trafił do komisariatu. Policyjni technicy zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i nóż, którego użył nastolatek.

Chłopak zostanie niebawem przesłuchany w "charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego".

- O sprawie poinformowaliśmy już sąd rodzinny. W zależności od kwalifikacji tego czynu zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje - przekazał podkom. Paterski i dodał: - W takich przypadkach grozi nadzór kuratorski lub umieszczenie w ośrodku wychowawczym.

34-latka odniosła powierzchowne obrażenia, ale konieczna była operacja. Ranną kobietę przetransportowano do szpitala.

