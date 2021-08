Dach hali sportowej runął podczas nawałnicy, jego odbudowa potrwa rok

W tym roku uczniowie ze szkoły podstawowej na osiedlu Pod Lipami nie będą mogli skorzystać z sali gimnastycznej w swojej szkole. W hali w czerwcu podczas nawałnicy zarwała się część dachu. Wkrótce mają ruszyć prace naprawcze. - Mam zapewnienie, że uda się to zrobić w ciągu roku - mówi dyrektorka placówki.

Podczas gwałtownej nawałnicy, która przetoczyła się nad Poznaniem w czerwcu , doszło do katastrofy budowlanej. Na osiedlu Pod Lipami zawalił się dach hali sportowej przy szkole. Jak podkreślała wówczas wielkopolska policja, dzięki szybkiej reakcji dyrektorki placówki w porę udało się ewakuować wszystkich uczniów.

Zniszczeniu uległ fragment dachu nad oddaną do użytku w 2020 r. salą gimnastyczną Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1.

- Sala zostanie wyremontowana i ma być gotowa przed początkiem kolejnego roku szkolnego. Mam zapewnienie, że uda się to zrobić w ciągu roku – zapowiedziała dyrektorka szkoły Danuta Mikołajczak.

Sprawdzą konstrukcję

W czerwcu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu nałożył na zarządcę hali obowiązek przedstawienia ekspertyzy dotyczącej tego, czy prawidłowo zaprojektowano oraz wykonano dach. Ta została wykonana przez ekspertów Politechniki Poznańskiej i trafiła do PINB w sierpniu. - Z tej ekspertyzy wynika, że przyczyną katastrofy budowlanej była kumulacja trzech czynników: ekstremalnie niekorzystnych warunków pogodowych, ewidentnego błędu projektowego i błędu wykonawczego - mówił TVN24 Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu.

Kiedy wszystkie dźwigary zostaną sprawdzone, pozostanie zlecić wykonanie projektu wzmocnienia całej konstrukcji. - Będzie konieczność wzmocnienia wszystkich dźwigarów. Jestem co do tego przekonany – dodawał inspektor.

Jak przekazała dyrektorka szkoły, z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego otrzymała wskazanie, że mają przystąpić do prac organizacyjno-porządkowych. - Wybieramy firmę, która podejmie się wykonania prac, to wszystko robimy we współpracy z Politechniką Poznańską, ze specjalistami, którzy weryfikują przyczyny katastrofy - powiedziała Mikołajczak.