"Nie będzie usunięcia drzew". Księdzu i grupie parafian miały przeszkadzać podczas procesji

Administracja Osiedla Kosmonautów w Poznaniu poinformowała, że zrezygnowała z wycinki dziewięciu drzew przy kościele. Taki wniosek złożyli parafianie, których popierał proboszcz. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, na ratunek drzewom przyszli sami mieszkańcy.

Wniosek o wycinkę dziewięciu drzew, rosnących przy i w alejce przed kościołem, trafił na początku stycznia do administracji osiedla Kosmonautów w Poznaniu.

Oficjalnie - od jednego z mieszkańców, który zebrał podpisy od 60 innych. Ale sam proboszcz nie krył, że wniosek przygotował jeden z członków rady parafialnej. A on go popiera.

- Parafianie wystąpili z wnioskiem, bo te drzewa przeszkadzają jak jest procesja. Jak idziemy w Boże Ciało to to przeszkadza. Żeby z chodnika drzewa wyrastały. No kto to widział! - powiedział Wielkopolskiej Telewizji Kablowej ks. Witold Parecki, proboszcz parafii pw. Aniołów Stróżów.

Wszystkie dziewięć drzew oznaczono farbą TVN 24 Poznań

Te słowa oburzyły większość mieszkańców osiedla.

- Każde drzewo jest na wagę złota. Nie możemy dopuścić do tego, żeby były tak lekkomyślnie wycinane - oburzała się pani Anna.

- To absurd, te drzewa są tu przez moje całe życie. Słyszałam, że księdzu przeszkadzają one w procesji, ale przecież procesje są w dzień, a nie w nocy! To chore - komentowała pani Agnieszka.

Pani Milena dodawała: - Jednym z powodów jest to, że baldachim, kiedy idzie tutaj maksymalnie dwa razy w roku procesja, haczy o koronę drzew.

- Nie jestem wierzący, ale jeśli Bóg by chciał, żeby baldachim tam swobodnie przechodził, to by nie posadził tam tych drzew - mówił z przekąsem pan Mariusz.

Drzewa rosną przy plebanii TVN 24 Poznań

Gdy administracja osiedla zapytała mieszkańców o to, co sądzą o wycince dziewięciu drzew, zalała ich fala odpowiedzi od ich obrońców. I - decyzją prezydium rady osiedla - odstąpiono od tego pomysłu.

"Nie będzie usunięcia drzew" - kartki z takim nagłówkiem pojawiły się we wtorek na tablicach ogłoszeń w blokach.

W komunikacie poniżej poinformowano, że zwolenników pozostawienia drzew było więcej niż tych, którzy chcieli ich wycięcia: "Administracja Osiedla Kosmonautów informuje, że w sprawie usunięcia drzew przy Kościele otrzymała w formie pisemnej: około 60 opinii za usunięciem drzew, około 250 opinii przeciwko usunięciu drzew. Prezydium Rady Osiedla Kosmonautów po zapoznaniu się z opinią mieszkańców postanowiło, że nie będzie rekomendowało Administracji Osiedla skierowania wniosku w tej sprawie do Wydziału Ochrony Środowiska".

Drzewa rosną w tym miejscu

TVN 24 Poznań