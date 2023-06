Atak na obcokrajowca w autobusie nagrały kamery. Kobieta jest znana policji

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 12.40 w Poznaniu. Autobus linii 169 jadący w kierunku osiedla Sobieskiego zatrzymał się na przystanku na osiedlu Kosmonautów. Tam doszło do szarpaniny kobiety i mężczyzny z obywatelem Nigerii , który pracuje w MPK jako kierowca. W momencie ataku jechał do pracy, nie kierował autobusem.

Na nagraniu, które udostępniła wielkopolska policja, widać jak para najpierw mówi coś do wchodzącego przednimi drzwiami mężczyzny z plecakiem. Gdy wychyla się on z autobusu, by coś odpowiedzieć, rozdziela ich starsza kobieta w żółtej koszulce, która sama wsiada do autobusu. Po chwili atakujący mężczyzna przechodzi do środkowych drzwi, trzymając w ręku gaz. Zostaje on kopnięty przez pasażera autobusu, jednak mimo to pryska gazem do autobusu, po czym - wraz z kobietą, która wyciąga w kierunku autobusu środkowy palec - oddalają się, a kierowca otwiera ponownie drzwi.