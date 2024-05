Na jednym z poznańskich osiedli zauważono rzadki gatunek ptaka - orłosępa brodatego. Ptak ten zazwyczaj nie występuje w Polsce. Dzięki specjalnemu nadajnikowi wiemy, że ten osobnik wykluł się dwa lata temu we Francji, skąd też przyleciał. Gatunek ten jest wpisany do Czerwonej księgi gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

28 maja w jednym z mieszkań na osiedlu Winogrady w Poznaniu zauważono rzadki gatunek orłosępa brodatego. Na nagraniu widać, jak zwierzę siedzi na zewnętrznym parapecie przyległym do kuchni. Kiedy zobaczył człowieka, odleciał.

Gatunek bliski zagrożenia

Remigiusz Koziński, kierownik działu edukacyjnego i wolontariatu ogrodu zoologicznego w Poznaniu, przekazał, że ptak wykluł się dwa lata temu we Francji . Tam też został wypuszczony na wolność.

"Orłosępy to potężne ptaki, które zamieszkują regiony górskie od Azji i Afryki po Hiszpanię. Żywią się głównie padliną, zwłaszcza kośćmi, które zrzucają z wysokości nawet 80 metrów na płaskie skały pod sobą. Powoduje to pęknięcie kości ofiary i umożliwienie ptakom dostępu do szpiku" - czytamy w mediach społecznościowych nadleśnictwa Sieraków.