Szukają go w sprawie śmiertelnego pobicia zapaśnika. Jest list gończy za Olgierdem Michalskim

Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto wydała list gończy w piątek, w godzinach popołudniowych, po decyzji sądu o zastosowaniu wobec Olgierda Michalskiego tymczasowego aresztu poszukiwawczego. - Prokurator sporządził stosowną dokumentację do publikacji i policja będzie prowadzić poszukiwania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu, zatrzymania i doprowadzenia do prokuratury podejrzanego - mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.