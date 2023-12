Nowy minister spotkał się ze studentami okupującymi akademik. "Stoję po waszej stronie"

Minister nauki Dariusz Wieczorek spotkał się ze studentami, którzy okupują Dom Studencki Jowita w Poznaniu, sprzeciwiając się w ten sposób planom jego likwidacji. Remont i wyposażenie domu studenckiego kosztować może około 100 milionów złotych i zająć około czterech lat. Minister nauki zapowiedział, że ministerstwo przekaże fundusze na remont budynku. - Stoję po waszej stronie, bo jestem zwolennikiem tego, żeby studenci mieli dostęp do akademików. Jowita zostaje - powiedział Wieczorek.

Około 50 studentów od piątku okupuje Dom Studencki Jowita w Poznaniu, sprzeciwiając się jego likwidacji. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapewniła, że planowana sprzedaż budynku została wstrzymana, a uczelnia zabiega o fundusze na jego modernizację.

Studenci wskazują, że zamknięcie taniego akademika w centrum miasta to cios dla wielu mniej zamożnych studentów.

Dariusz Wieczorek na spotkaniu ze studentami TVN24

Z protestującymi studentami spotkał się minister nauki Dariusz Wieczorek

Nowy minister nauki Dariusz Wieczorek podczas spotkania ze studentami powtarzał ich postulat "Jowita zostaje". Zapewniał protestujących, że wygrali i "wywalczyli ten akademik".

- Stoję po waszej stronie, bo jestem zwolennikiem tego, żeby studenci mieli dostęp do akademików. Jowita zostaje. Przy takiej konstrukcji, jak jest, i takich propozycjach, na które się władze uczelni zgodziły, jeszcze w tym roku wystąpią do nas z wnioskiem o środki finansowe na projekt techniczny i pozwolenie na budowę. My te środki uczelni przekażemy. Pilnujcie tylko, żeby ten proces szybko się zaczął. A jak się zacznie proces projektowania, będzie pozwolenie na budowę, to będziemy już po całej tej procedurze finansowej i będą środki na to, żeby ten akademik odnowić - mówił Wieczorek.

Minister nauki: mam nadzieję, że zaprosicie nas na otwarcie tego akademika

- Mam nadzieję, że wspólnie z władzami uczelni zaprosicie nas na otwarcie tego akademika już po tym generalnym remoncie. Nie wiem, ile to będzie trwało, ale myślę, że bardzo szybko to się uda zrealizować - dodał.

Studenci żądali przedstawienia konkretnego planu działania i zapowiedzieli, że zostaną w akademiku do niedzieli. Minister prosił, aby zostało to uzgodnione z władzami uczelni. - Myślę, że jutro pani rektor wystąpi do ministra nauki o przekazanie środków finansowych na projekt techniczny remontu tego budynku - powiedział minister.

Remont powinien potrwać około czterech lat.

Spotkanie ze studentami skończyło się skandowaniem "Uniwersytet dobrem wspólnym".

List otwarty do ministra nauki

Protestujący przekazali ministrowi list otwarty w imieniu studentów i pracowników UAM oraz innych uczelni w kraju wspierających okupację Domu Studenckiego Jowita. W liście znalazł się między innymi postulat ponownego uruchomienia "Jowity" jako taniego, publicznego akademika. "Żądamy zadeklarowania planu zapewnienia miejsc w akademiku dla co najmniej 10 procent osób studiujących na każdej uczelni publicznej w Polsce. Ten odsetek winien rosnąć z biegiem czasu. Czynsze w akademikach powinny być obniżane i utrzymywane na najniższym możliwym poziomie. Istniejące akademiki powinny być remontowane i unowocześniane, a ich zasób powiększany" - zapisano w liście otwartym do ministra.

Szósty dzień okupacji Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu 14.12. TVN24

"Jadę pełen nadziei"

Minister zapowiedział rano w Radiu Zet, że spotka się z protestującymi studentami, którzy nie zgadzają się na likwidację akademika. - Jak pozałatwiam wszystkie najpilniejsze sprawy w ministerstwie, to wsiadam w auto i jadę. Tu nie ma co czekać - podkreślił minister.

Dodał też, że jest w kontakcie z panią rektor. - Pewnie dzisiaj zobaczymy, jakie ma propozycje rozwiązań - powiedział Wieczorek w Radiu Zet.

Dopytywany o blokadę prywatyzacji akademika Jowita, odpowiedział, że to decyzja władz uczelni. - Mam wrażenie, że tam nie chodzi o prywatyzację, tylko o to, że nie ma środków, by go wyremontować - stwierdził.

Dariusz Wieczorek, minister nauki PAP

Rektor odwiedziła akademik

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska odwiedziła akademik jeszcze w środę i spotkała się z osobami, które go od ubiegłego tygodnia okupują.

Od piątkowego wieczoru kilkadziesiąt osób okupuje DS Jowita w Poznaniu TVN24

Podczas konferencji prasowej rektor poinformowała, że w trakcie spotkania zamierzała poinformować okupujących obiekt o podjętych działaniach mających na celu pozyskanie pieniędzy na remont Jowity. Przekazała też, że w związku ze stwierdzonymi w Jowicie incydentami, m.in. zniszczeniem zamka do drzwi jednej z sal ze sprzętem komputerowym i zajęciem przez okupujących kolejnej sali, zdecydowała o wyłączeniu z użytku części obiektu. - Odcięliśmy tę część konferencyjną, w której przebywają okupujący od holu i recepcji, od części hotelowej. Osoby okupujące obiekt nie były dziś zainteresowane merytoryczną rozmową. Krótka, burzliwa rozmowa odbyła się na korytarzu. Z dużą niechęcią została przyjęta informacja o wyłączeniu części zajmowanej przez okupujących i o odcięciu dostępu do prysznica – powiedziała prof. Kaniewska na konferencji zorganizowanej po spotkaniu w Jowicie.

Po wizycie rektor w akademiku Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa poinformowała w imieniu protestujących, że UAM "wprowadza prywatną ochronę na teren Jowity, nazywając studentki i studentów zagrożeniem; odebrano też dostęp do podstawowego zaplecza sanitarnego, czyli prysznica; główne drzwi Jowity zostały zamknięte".

Protestujący odmawiają opuszczenia obiektu TVN24

W odpowiedzi prof. Kaniewska podkreśliła, że w żadnym momencie studenci nie zostali określeni jako zagrożenie. - Mówiliśmy natomiast o tym, że zagrożeni są pracownicy Jowity. Także z tego powodu w obiekcie będzie ochrona – powiedziała.

Rektor zaznaczyła, że okupujący mają możliwość swobodnego wychodzenia z obiektu, mają też dostęp do toalet.

"Wydaje się publiczne pieniądze na prywatną agencję ochrony w celu zastraszenia strajkujących. Jest to próba stłamszenia silnego, oddolnego oporu, który nieustannie rośnie w siłę. Protestujący nie opuszczą Jowity, dopóki nie otrzymają jasnej, pisemnej gwarancji przywrócenia akademika do jego pierwotnej funkcji: taniego, publicznego domu studenckiego" – ripostowała Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa.

Protestujący studenci TVN24

Jeszcze w poniedziałek rektor uczelni zapewniła, że do końca jej kadencji nie zapadnie decyzja o sprzedaży Jowity. Przyznała przy tym, że UAM nie ma pieniędzy na samodzielne sfinansowanie remontu budynku. - Zwrócimy się po raz trzeci do ministerstwa z prośbą o pomoc finansową. Być może do trzech razy sztuka i ją uzyskamy. Zaczyna się następna perspektywa unijna, zaczyna działać KPO - być może stamtąd uda nam się zdobyć pieniądze – dodała.

Rektor powiedziała też, że jeżeli udałoby się zdobyć pieniądze zewnętrzne na modernizację, uczelnia byłaby w stanie wyłożyć np. 20 mln zł w ramach wkładu własnego.

