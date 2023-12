Nowy minister spotka się ze studentami okupującymi akademik. "Tu nie ma na co czekać"

Minister Nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział przyjazd do Poznania, by spotkać się ze studentami, którzy okupują Dom Studencki Jowita, sprzeciwiając się planom jego likwidacji. Od środy nie mają oni dostępu do prysznica. Remont i wyposażenie domu studenckiego kosztować może około 100 mln zł. Uczelni nie stać na taki wydatek.

Plan przyjazdu do Poznania Dariusz Wieczorek potwierdził w czwartek w Radiu ZET. - Nie może być tak, że minister nauki siedzi w gabinecie, rozwiązuje inne problemy, a tam studenci okupują akademik – powiedział nowy szef resortu nauki.

"Jadę pełen nadziei"

Zapowiedział, że jeszcze w czwartek pojedzie do Poznania, by spotkać się z protestującymi tam studentami, którzy nie zgadzają się na likwidację akademika. - Jak pozałatwiam wszystkie najpilniejsze sprawy w ministerstwie, to wsiadam w auto i jadę. Tu nie ma co czekać - podkreślił minister.

Minister chce dowiedzieć się od obu stron, jakie są propozycje rozwiązań. - Jadę pełen nadziei i (...) mam nadzieję, że ten protest się zakończy, bo jakieś rozwiązanie znajdziemy - mówił.

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego PAP

Dodał też, że jest w kontakcie z panią rektor. - Pewnie dzisiaj zobaczymy, jakie ma propozycje rozwiązań - powiedział Wieczorek w Radiu Zet.

Dopytywany o blokadę prywatyzacji akademika Jowita, odpowiedział, że to decyzja władz uczelni. - Mam wrażenie, że tam nie chodzi o prywatyzację, tylko o to, że nie ma środków, by go wyremontować - stwierdził.

Rektor odwiedziła akademik

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska odwiedziła w środę akademik i spotkała się z osobami, które go od ubiegłego tygodnia okupują. Protestujący odmówili opuszczenia obiektu.

Od piątkowego wieczoru kilkadziesiąt osób okupuje DS Jowita w Poznaniu TVN24

Podczas konferencji prasowej rektor poinformowała, że w trakcie spotkania zamierzała poinformować okupujących obiekt o podjętych działaniach mających na celu pozyskanie pieniędzy na remont Jowity. Przekazała też, że w związku ze stwierdzonymi w Jowicie incydentami, m.in. zniszczeniem zamka do drzwi jednej z sal ze sprzętem komputerowym i zajęciem przez okupujących kolejnej sali zdecydowała o wyłączeniu części obiektu. - Odcięliśmy tę część konferencyjną, w której przebywają okupujący od holu i recepcji, od części hotelowej. Osoby okupujące obiekt nie były dziś zainteresowane merytoryczną rozmową. Krótka, burzliwa rozmowa odbyła się na korytarzu. Z dużą niechęcią została przyjęta informacja o wyłączeniu części zajmowanej przez okupujących i o odcięciu dostępu do prysznica – powiedziała prof. Kaniewska na konferencji zorganizowanej po spotkaniu w Jowicie.

Po wizycie rektor w akademiku Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa poinformowała w imieniu okupujących budynek, że UAM "wprowadza prywatną ochronę na teren Jowity, nazywając studentki i studentów zagrożeniem; odebrano też dostęp do podstawowego zaplecza sanitarnego, czyli prysznica; główne drzwi Jowity zostały zamknięte".

Protestujący odmawiają opuszczenia obiektu TVN24

Prof. Kaniewska podkreśliła, że w żadnym momencie studenci nie zostali określeni jako zagrożenie. - Mówiliśmy natomiast o tym, że zagrożeni są pracownicy Jowity. Także z tego powodu w obiekcie będzie ochrona – powiedziała.

Rektor zaznaczyła, że okupujący mają możliwość swobodnego wychodzenia z obiektu, mają też dostęp do toalet.

Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa poinformowała w oświadczeniu, że władze UAM "próbują wmówić opinii publicznej, że studenci i studentki są niebezpieczni".

"Wydaje się publiczne pieniądze na prywatną agencję ochrony w celu zastraszenia strajkujących. Jest to próba stłamszenia silnego, oddolnego oporu, który nieustannie rośnie w siłę. Protestujący nie opuszczą Jowity, dopóki nie otrzymają jasnej, pisemnej gwarancji przywrócenia akademika do jego pierwotnej funkcji: taniego, publicznego domu studenckiego" – poinformowała Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa.

Protestujący studenci TVN24

W poniedziałek rektor uczelni zapewniła, że do końca jej kadencji nie zapadnie decyzja o sprzedaży Jowity. Przyznała przy tym, że UAM nie ma pieniędzy na samodzielne sfinansowanie remontu budynku. - Zwrócimy się po raz trzeci do ministerstwa z prośbą o pomoc finansową. Być może do trzech razy sztuka i ją uzyskamy. Zaczyna się następna perspektywa unijna, zaczyna działać KPO - być może stamtąd uda nam się zdobyć pieniądze – dodała.

Rektor powiedziała też, że jeżeli udałoby się zdobyć pieniądze zewnętrzne na modernizację, uczelnia byłaby w stanie wyłożyć np. 20 mln zł w ramach wkładu własnego.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:FC/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl