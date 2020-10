Poznań oferuje seniorom darmowe szczepienia przeciwko grypie

W Poznaniu ruszyła akcja darmowych szczepień przeciwko grypie dla seniorów. Skorzystać z nich będzie mogło do siedmiu tysięcy najstarszych mieszkańców miasta. To jednak kropla w morzu potrzeb, bo do programu kwalifikuje się w stolicy Wielkopolski około 100 tysięcy osób.

Program darmowych szczepień seniorów w Poznaniu ruszył w poniedziałek. Seniorzy, którzy chcą się zaszczepić, muszą zgłosić się do jednej z dziewięciu przychodni zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta.

Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej miasta Poznania. Tam także znajduje się pełny harmonogram i godziny szczepień w wybranych punktach.

Bez rejonizacji

Seniorzy, którzy zdecydują się na szczepienie, mogą tego dokonać w dowolnym punkcie z listy, nie obowiązuje tzw. rejonizacja. "Zasady przyjęć w poszczególnych przychodniach ustalane są indywidualnie. Po wybraniu przychodni należy się z nią skontaktować - zadzwonić pod podany w wykazie numer telefonu, by ustalić sposób zgłaszania się na szczepienia" – podał Urząd Miasta Poznania.

Informacje o bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie można uzyskać także pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44.

Numer poznańskiego call center Urząd Miasta Poznania

Z programu profilaktycznego bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 60. roku życia, które są czasowo lub na stałe zameldowane w Poznaniu i tutaj rozliczają swój podatek. W związku z zagrożeniem COVID-19 we wszystkich punktach szczepień obowiązują zasady reżimu sanitarnego: zachowanie dystansu, zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

Więcej niż przed rokiem, ale i tak mało

W ubiegłym roku z bezpłatnych szczepień mogło skorzystać ponad 5 tysięcy poznaniaków. W tym roku, ze względu na pandemię, zainteresowanie jest znacznie wyższe. Magistrat zastrzegł, że z tegorocznych szczepień będzie mogło skorzystać do 7 tys. mieszkańców, ale pod warunkiem, że cena szczepionki drastycznie się nie zmieni.

- Na zakup tylu szczepionek mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie, natomiast na ten moment posiadamy trzy tysiące szczepionek - mówi Joanna Olenderek z Urzędu Miasta Poznania.

Niestety na darmowe szczepienia - o ile do Poznania dotrze siedem tysięcy szczepionek - załapie się zaledwie co czternasty senior. Do programu kwalifikuje się w Poznaniu bowiem około 100 tysięcy osób.

Miasto każdego roku kupuje szczepionki przeciw grypie, z których później mogą bezpłatnie skorzystać poznańscy seniorzy i seniorki. Wynika to z przyjętego w 2018 r. programu profilaktyki zachorowań. Zakłada on, że szczepienia przeciwko tej chorobie będą finansowane z budżetu Poznania przez kolejne 5 lat. Planowany koszt programu to 1,5 mln zł – po 300 tys. na rok.

