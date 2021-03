Opakowania po testach covidowych, strzykawki, igły i kombinezony na skraju lasu. Ustalili, kto je "zgubił"

Odpady medyczne muszą być odpowiednio składowane - przypomina poznańska straż miejska i pokazuje zdjęcia, na których widać zużyty i porzucony sprzęt medyczny na skraju lasu. Strażnicy dokładnie przyjrzeli się śmieciom i szybko ustalili do kogo należą.

- Usuwanie odpadów medycznych regulowane jest na zasadzie odrębnych przepisów i niewłaściwe postępowanie z nimi może być przestępstwem. Dlatego po wykonaniu szczegółowej dokumentacji nietypowego wysypiska, skonsultowaliśmy się z Komendą Policji Nowe Miasto. W ocenie policji zdarzenie to nie wyczerpywało znamion przestępstwa. Okazało się, że w tym przypadku można zastosować postępowanie wykroczeniowe - powiedział Przemysław Piwecki, rzecznik poznańskiej straży miejskiej.

W tej sytuacji strażnicy zajęli się ustalaniem do kogo te odpady mogą należeć. Spisali daty oraz numery serii opakowań po płynach infuzyjnych, a następnie wybrali się do kilku najbliższych aptek. W jednej z placówek ustalono odbiorcę odpadów znalezionych w lesie. Okazało się, że jest to firma zajmująca się transportem medycznym.