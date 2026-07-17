Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Ktoś porzucił żółwia, grozi za to milion złotych kary

|
W Poznaniu odłowiono żółwia ozdobnego
Klaudia Łyczykowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat odłowionego żółwia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
W Poznaniu odłowiono rekordowo dużego żółwia ozdobnego. To gatunek inwazyjny, stwarzający zagrożenie dla krajowej przyrody. Za porzucenie gada właścicielowi grozi nawet do miliona złotych kary.

Ekopatrol straży miejskiej 8 lipca odłowił na terenie poznańskich Naramowic żółwia porzuconego przez właściciela. Zwierzę zostało przekazane do Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Katedry Zoologii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w celu identyfikacji gatunku.

- To żółw ozdobny, gatunek inwazyjny. Samica ma około 20 lat, waży około trzech kilogramów - mówi Klaudia Łyczykowska, doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

To największy osobnik tego gatunku, jaki został do tej pory odłowiony w Poznaniu.

Żółw ozdobny - inwazyjny gatunek

Doktor habilitowany Mateusz Rawski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z TVN24 powiedział, że historia tego żółwia rozpoczęła się, jak zawsze, od zakupu przez kogoś małego, zielonego gada, który później urósł i stał się problemem.

W Poznaniu odłowiono żółwia ozdobnego
W Poznaniu odłowiono żółwia ozdobnego
Źródło zdjęcia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- W przeciętnym domu się nie zmieści, wymaga 400-500 litrowego akwarium, które jest tak naprawdę dużym meblem. Te zwierzęta są niestety nagminnie wypuszczane do środowiska i stanowią w nim niepożądany, inwazyjny element. Żółwie niszczą przyrodę, poprzez między innymi wyjadanie ikry - wyjaśnia naukowiec.

Klatka kluczowa-566899
Dr hab. Mateusz Rawski na temat odłowionego w Poznaniu żółwia ozdobnego
Źródło: TVN24

Groźba gigantycznej kary finansowej

Wypuszczenie na wolność żółwia ozdobnego jest zagrożone karą administracyjną do nawet miliona złotych, a na legalne utrzymywanie w domowej hodowli potrzebne jest zezwolenie generalnego dyrektora ochrony środowiska.

- Samica po identyfikacji i pomiarach zostało przekazane do jednego z legalnie działających azyli dla zwierząt, gdzie spędzi resztę życia w warunkach spełniających jej potrzeby biologiczne, a równocześnie nie będzie stanowić zagrożenia dla krajowej przyrody - przekazała Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wybrane inwazyjne gatunki obce z listy Unii Europejskiej i Polski
Wybrane inwazyjne gatunki obce z listy Unii Europejskiej i Polski
Źródło zdjęcia: TVN24+
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
PoznańżółwŻółwie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją
Staranował radiowóz, porzucił ciężarówkę i uciekł do lasu. Przewoził żrące substancje
Kujawsko-Pomorskie
Interwencja policji wobec kobiety z psem nie potwierdza, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz wyprowadzania psów ze we względu na muzułmanów
FAŁSZ"Psy mogą obrażać muzułmanów". A co pokazuje to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Google zainwestuje 550 mln dolarów w koncern JD
Google zapłaci pół miliarda wydawcom? Państwowy urząd zdecyduje
BIZNES
Ulewy, burze, deszcz
Gdzie jest burza? Robi się bardzo niebezpiecznie
METEO
Aalborg
Strzelanina w Danii, są ranni
Świat
imageTitle
Debiut odroczony, a Lewandowski i tak spotkał się z Muellerem. "Co za mecz"
EUROSPORT
34-latek usłyszał zarzuty
Zarzuty po brutalnym pobiciu. Zaskakujące informacje o pokrzywdzonym
Łódź
Paweł Śliz w Sejmie po wypadku
Przyjechał do Sejmu po wypadku. Poseł o przyczynach
Polska
Donald Tusk
Tusk: nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy
BIZNES
imageTitle
Wcześniejszy start NHL. Najbardziej rozbudowany sezon w historii
EUROSPORT
Obrady Sejmu
Posłowie złożyli hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Jednogłośnie przyjęto uchwałę
Polska
Niemcy
Niebezpieczny front idzie do Polski znad Niemiec
METEO
szczotka wlosy wypadanie shutterstock_2656043481
Wydłuża chemioterapię, ale ratuje włosy. Nawet 80 procent kobiet widzi różnicę
Zdrowie
Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia spotkała się z partnerami społecznymi. Są obawy
Piotr Wójcik
Andy Burnham
Wybrano następcę Starmera. Andy Burnham zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii
Świat
Park Narodowy Müritz
Ogień trawi park narodowy. Stara amunicja utrudnia pracę strażakom
METEO
Przemysław Czarnek
Wpis Morawieckiego wywołał burzę. Jest reakcja Czarnka
Polska
MOSKWA, ROSJA - 7 MAJA 2021: Parada lotnicza w Moskwie. Strategiczny bombowiec i platforma rakietowa Tu-95 na niebie podczas parady zwycięstwa w II wojnie światowej w Moskwie, w Rosji.
Zniszczyli rosyjski samolot. Był 800 kilometrów od granicy
Świat
Japońska rodzina cesarska
Rodzina cesarska będzie adoptować bezdzietnych kawalerów. Powód?
Świat
Przemysław Czarnek
"Przykryć temat Czarnka". Jak doszło do "nagłego zwrotu" w PiS?
Marcin Złotkowski
rowerzysta dostawa jedzenie shutterstock_2653454703
Planują zwolnić wszystkich kurierów. Resort reaguje, firma wyjaśnia
BIZNES
Kierowca jechał na czołówkę z radiowozem
Policjant gwałtownie hamował, by uniknąć czołowego zderzenia
Rzeszów
Donald Tusk
"Będziemy to egzekwować wszystkimi dostępnymi środkami". Zapowiedź Tuska
Polska
Zapowiedź programu "Uwaga!" TVN. Sprawa Łukasza Żaka
Straciły syna i męża przez Łukasza Żaka. "Ta myśl jest ciągle, nie mija"
WARSZAWA
Joanna Kołaczkowska
"Nie taka, jaką znali wszyscy"
Kultura i styl
Szpital w Limanowej
21 dzieci trafiło do szpitali. Z objawami zatrucia
Kraków
Protesty w Kijowie po odwołaniu Mychajła Fedorowa
"Hańba!", "Rosjanie się cieszą". Dlaczego Ukraińcy wyszli na ulice?
Monika Winiarska
Łukasz Żak
Półtora roku więzienia, dwa lata, osiem lat. Tak sądy karały piratów drogowych
WARSZAWA
imageTitle
Hit transferowy? "Pragnienie Realu"
EUROSPORT
shutterstock_2704390369
Połowa przychodów na dekarbonizację. "Dobry sygnał z Brukseli"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica