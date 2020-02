Dokopali się do wału z czasów Mieszka I. "Ciężko byłoby go rozerwać czołgiem"

40 metrów grubości u podstawy, 11 metrów wysokości. W czasach początków państwa polskiego ta konstrukcja robiła wrażenie. Badacze odkryli w Poznaniu wał obronny wzniesiony za czasów Mieszka I. - To wielkie szczęście, udało nam się dotrzeć do całych fragmentów drewna - mówi nam archeolog Antoni Smoliński.

Znalezisko odkryto przy ulicy Zagórze w Poznaniu. Jak mówią archeolodzy, ponad tysiącletnie bale potwierdzają potęgę państwa polskiego. - Zaskoczyła nas potęga tego wału. Ten przy Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci na Ostrowie Tumskim, jest obmierzony na 24 metry szerokości, my tu mamy 40 metrów szerokości. Jednocześnie udało nam się odkryć w całości profil, to znaczy przekrój wału - wylicza Smoliński.

Zawstydził najeźdźcę

- Jeżeli człowiek stanął przy takim wale i porównywał do niego siebie, swoją wysokość, to rzeczywiście robił wrażenie. Mamy źródłowo potwierdzony najazd armii cesarskiej Henryka II w 1005 roku, kiedy podszedł pod Poznań z największą armią współczesnej Europy, nawet nie próbował szturmować [grodu - red], tylko zawarł szybki rozejm z Bolesławem Chrobrym i wycofał się, to świadczy o potędze tego wału - uważa Antoni Smoliński.

Obliczą co do pory roku

- To jest wielkie szczęście, że udało nam się dotrzeć do całych fragmentów, a co najlepsze, drewno ma zachowaną korę i co do pory roku uda się [je - red.] wydatować - cieszy się archeolog.