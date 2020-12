"Paderewski nie umarł podczas pandemii". W tym roku poznaniacy przywitają go jednak tylko online

Co roku inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na poznańskim dworcu kolejowym rozpoczynała obchody rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W tym roku jej nie zabraknie, ale odbędzie się bez publiczności. Śledzić będzie można ją w internecie.

27 grudnia 1918 r., dzień po przybyciu Paderewskiego do Poznania, rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Powstanie to było największym zwieńczonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym na terenie zaborów. Inscenizacja, organizowana od ponad 30 lat, jest inicjatywą Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Pandemia wymusza zmiany

Tym razem widowni zabraknie. - Z powodu obostrzeń sanitarnych zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z tradycyjnej formy inscenizacji. Tegoroczny Paderewski zawita w Poznaniu online. Obchody odbędą się bez udziału publiczności, a wydarzenie to relacjonowane będzie przez lokalne stacje telewizyjne oraz w internecie – powiedział w imieniu organizatorów wydarzenia Daniel Sobczak.

W inscenizacji wezmą udział: Poznański Chór Nauczycieli, kapela "Zza Winkla", soliści, instrumentaliści oraz aktorzy. - Sto lat temu nasz wielki mistrz Paderewski nie umarł podczas pandemii. W tych ciężkich czasach to my nie pozwolimy umrzeć jemu! – zapewnił Sobczak.

Ze względu na pandemię COVID-19 w tym roku do sieci przeniesie się duża część rocznicowych działań poświęconych powstaniu wielkopolskiemu.

W tym roku przebieg obchodów będzie uzależniony od sytuacji w kraju. Urząd marszałkowski podał jednak, że wszystko wskazuje na to, że obchody będą miały charakter "bardzo symboliczny".

Zwycięskie powstanie

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.