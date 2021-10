11 listopada w Poznaniu bez barwnego korowodu, ale rogali świętomarcińskich nie zabraknie

Jak co roku, w stolicy Wielkopolski 11 listopada celebruje się dwie okoliczności: Święto Niepodległości oraz imieniny jednej z głównych ulic miasta – ulicy Święty Marcin. Całodniowa impreza składa się z kilku stałych punktów. Jej głównym elementem jest tradycyjny korowód ze szczudlarzami, dudziarzami, akrobatami i muzykami. Na jego czele, na białym koniu jedzie św. Marcin w otoczeniu legionistów. Zwieńczeniem korowodu jest przekazanie św. Marcinowi kluczy do bram miasta. Tego dnia organizowany jest też kiermasz, na którym na licznych stoiskach można kupić tradycyjne wypieki, rogale świętomarcińskie.

Tak to świętowanie wyglądało zazwyczaj. W ubiegłym roku z powodu pandemii COVID-19 Imieniny Ulicy Św. Marcin odbyły się w zmienionej formie. W tym roku, jak poinformowała rzeczniczka prasowa Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu Martyna Nicińska – będzie podobnie. Już wiadomo, że względu na wciąż obecne zagrożenie epidemiczne organizatorzy postanowili dostosować działania do zmieniającej się sytuacji. - Z tego powodu rezygnujemy ze wszystkich wydarzeń mogących gromadzić jednorazowo zbyt dużą liczbę osób, takich jak: Korowód Św. Marcina, Uroczyste Przekazanie Kluczy do Miasta czy Koncert Finałowy. Nasze decyzje dodatkowo warunkuje planowany remont ulicy Św. Marcin, na odcinku od ulicy Gwarnej do Ronda Kaponiera – wskazała Nicińska.

Czterodniowy kiermasz rogali

W zamian 11 listopada organizatorzy zapraszają wszystkich na odnowiony odcinek ul. Św. Marcin, gdzie od godziny 11. do 19. będzie można spotkać aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, również tych działających na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym. Nie zabraknie także uczestników corocznego korowodu, jak również muzyki, pokazów sportowych i cyrkowych oraz tańca. Przed Zamkiem natomiast trwać będzie czterodniowy Kiermasz Świętomarciński, na którym, obok tradycyjnych rogali, będzie można zakupić wyroby rękodzieła i mnóstwo innych atrakcyjnych przedmiotów. - Od wielu lat staramy się, aby poznańskie Święto Niepodległości było radosnym, jednoczącym mieszkańców miasta, wydarzeniem. W tym roku obok wspólnej zabawy chcielibyśmy znaleźć czas na refleksję, czy historia patrona Imienin Ulicy nadal może być dla nas inspiracją. Święty Marcin był żołnierzem, który oddał żebrakowi połowę swojego płaszcza. Nie pytał o jego pochodzenie, przekonania religijne, orientację seksualną czy poglądy polityczne. Kogo my okrylibyśmy dziś płaszczem? Kto tego najbardziej potrzebuje? Przejazd Świętego Marcina na koniu ulicami Poznania od lat gromadzi wielotysięczne tłumy. Dziś chcemy wyjść poza ten rytuał i zagłębić się w przesłanie, jakie niosą jego czyny i gesty – podkreśliła Nicińska.

Poznań rogalami stoi

Tradycja wypieków rogali świętomarcińskich pochodzi z końca XIX wieku. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina, ówczesny proboszcz poznańskiej parafii, pod jego wezwaniem, zaapelował do wiernych, by wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Obecny na mszy cukiernik przygotował na odpust rogale w kształcie podkowy; bogatsi poznaniacy kupowali te smakołyki, a biedni otrzymywali je darmo. Rokrocznie w Poznaniu, w okresie ok. 11 listopada, mieszkańcy i turyści zjadają nawet ok. 1 mln sztuk tego regionalnego przysmaku. Ulica Święty Marcin to jedna z głównych arterii miasta. Swoją nazwę zawdzięcza osadzie zwanej Świętym Marcinem, która została przyłączona do Poznania pod koniec XVIII wieku.