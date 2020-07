Baloo trafił na stół operacyjny. Stracił jeden z palców

Niedźwiedź Baloo z poznańskiego zoo przeszedł operację amputacji palca w przedniej łapie. Powoli wraca do zdrowia i szykuje się do kolejnej operacji.

W najbliższych dniach odwiedzający poznańskie zoo nie zobaczą Baloo. Popularny niedźwiedź, który do placówki trafił po wielu latach spędzonych w cyrku przeszedł w czwartek operację.

- Z powodu braku pazurów i niewłaściwego stawiania łap nauczył się chodzić z podkurczonymi palcami. Doszło do zwyrodnień stawów i trwałych zrostów. Konieczna była amputacja jednego z palców przedniej łapy. Gdy się zagoi, czekają go amputacje kolejnych, w drugiej łapie - poinformowała w komunikacie Małgorzata Chodyła, rzecznik zoo.

Operację przeprowadzili dr Frank Goeritz i dr Julia Bohner z Leibnitz Institute for Zoo and Wildlife Research w Berlinie przeprowadzają operację amputacji palca u niedźwiedzia Baloo.

Z cyrku do zoo

Baloo to niepełnosprawny niedźwiedź, który do poznańskiego zoo trafił 5 lipca 2016 roku po interwencji Fundacji Viva!. Przez długi czas nie mógł się odnaleźć w nowym miejscu. Zwierzę jest pozbawione wszystkich pazurów i większości zębów.

- Był w strasznym, zrujnowanym stanie zdrowia, z połamanymi zepsutymi zębami od karmienia popcornem i słodyczami, prawie nie chodzący z powodu zaniku mięśni spowodowanego brakiem ruchu. Do dziś walczymy o jego godne życie- dodaje Chodyła.

Przez trzy lata pracownicy zoo włożyli wiele wysiłku, by poprzez dietę, opiekę i zabawy przywrócić niedźwiedziowi chęć do życia. Minionej zimy, Baloo mimo braku pazurów wykopał na wybiegu gawrę. - Nie mam pojęcia, jak Baloo swoimi biednymi łapami to zrobił. Cieszymy się, że poczuł zew natur - mówiła w styczniu rzeczniczka zoo.