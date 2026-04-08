Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec

Poznań. 5-miesięczne dziecko na OIOM-ie. Trzy osoby z zarzutami Źródło: TVN24

Chłopiec trafił do szpitala w nocy z czwartku na piątek. Lekarze po przeprowadzeniu oględzin i wstępnej diagnostyce powiadomili policję. Zauważyli bowiem ślady, które mogą wskazywać na użycie wobec dziecka przemocy. Miał liczne siniaki oraz pękniętą kość czaszki. Lekarze stwierdzili, że obrażenia powstały na przestrzeni wielu dni.

- Dziecko trafiło do nas w stanie poważnym, ale stabilnym - mówiła lek. med. Natalia Retkowska-Tomaszewska ze szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu.

W czwartek dziecko przeszło operację głowy. Po tym jak jego stan uległ pogorszeniu w nocy z piątku na sobotę, trafiło na oddział intensywnej terapii. Konieczny był kolejny zabieg.

Niestety w środę policja poinformowała o śmierci dziecka. - Mimo wysiłków lekarzy życia 5-miesięcznego chłopca nie udało się uratować - przekazał podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Trzy osoby w areszcie

W sprawie policjanci z komisariatu Poznań Nowe Miasto zatrzymali trzy osoby. Pierwsza to 40-letnia matka chłopca, obywatelka Gruzji. - Policjanci ustalili, że kobieta wcześniej wyjechała na kilka dni do Mołdawii na planowany zabieg medyczny. Dziecko zostawiła w wynajmowanym mieszkaniu pod opieką ojca chłopca, obywatela Gruzji oraz dwóch znajomych, obywateli Mołdawii - przekazywał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Dwie kolejne zatrzymane osoby to właśnie ta dwójka znajomych w wieku 21 i 24 lat.

Na podstawie materiałów dowodowych przedstawiono wszystkim zatrzymanym zarzuty, że działając wspólnie i w porozumieniu, pomimo obowiązku opieki nad dzieckiem, narazili je na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grożą im kary do 15 lat więzienia. Sąd, na wniosek prokuratury, aresztował tymczasowo matkę dziecka i dwóch zatrzymanych mężczyzn.

- Ojciec dziecka, obywatel Gruzji, nadal jest przez nas poszukiwany - powiedział w środę Paterski.

W środę prokurator wyśle do sądu wniosek o areszt wobec mężczyzny. - Po decyzji sądu w tym zakresie wydany zostanie list gończy - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Na czwartek zaplanowana została sekcja zwłok chłopca. - Do czasu jej przeprowadzenia zarzuty dla pozostałych zatrzymanych nie zostaną zmienione - dodał.

