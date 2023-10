"On miał w ręku nóż, od tyłu go zaszedłem". Nagranie chwilę przed zatrzymaniem mężczyzny po ataku na 5-latka

Była godzina 10, gdy dzieci opuściły budynek przedszkola w Poznaniu. Szły do urzędu pocztowego, do przejścia miały niespełna pół kilometra. Miały wysłać listy z okazji Dnia Poczty Polskiej, który przypadał kilka dni temu.

"Wszyscy byli skupieni na dziecku, a na tym bandziorze nikt"

Gdy usłyszał, że napastnik biegnie ulicą, natychmiast z kolegami ruszył w jego kierunku. - Gapiów było dużo, nie było tylko bohaterów do zatrzymania. Ludzie mieli jakieś kije czy miotły. Jak on biegł, to wystarczyło mu kij wsadzić między nogi, żeby się wywrócił... Wyszło tak, że to ja zareagowałem i pobiegłem - relacjonował.

Poznań. Nie żyje 5-latek zaatakowany przez nożownika. "Od tyłu go zaszedłem i po prostu go uderzyłem w łydkę"

Zobaczył kobietę - jak później się okazało - policjantkę, która z napastnikiem negocjowała. - On miał w ręce nóż i ona z nim prowadziła rozmowę. Ja go od tyłu zaszedłem i po prostu go uderzyłem w łydkę. W tym momencie on stracił równowagę, się nachylił i w momencie, w którym się nachylał, uderzyłem go jeszcze kolanem w żebro. Wtedy ten nóż wypuścił, a ja go odtrąciłem - opowiadał Konopczyński.