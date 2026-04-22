Poznań Nie są prawnikami, ale założyli kancelarię i podpisywali umowy leasingowe Oprac. Michał Malinowski

Dwie osoby zatrzymane w śledztwie w sprawie pseudokancelarii prawnej Źródło: CBZC

32-latka i 41-latka zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Obaj podawali się za prawników i założyli kancelarię.

- Mężczyźni, wykorzystując infrastrukturę internetową, stworzyli wrażenie istnienia profesjonalnej kancelarii prawnej. Poprzez zawieranie umów leasingowych na zakup sprzętu elektronicznego, w tym najnowszych modeli telefonów komórkowych oraz sprzętu komputerowego, wyłudzili mienie o łącznej wartości co najmniej 550 tysięcy złotych. Tak pozyskane urządzenia były następnie sprzedawane w innych punktach handlowych – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak..

Z ustaleń policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wynika, że w pseudokancelarii stanowiącej przykrycie dla przestępczego procederu oszukane zostały co najmniej dwa podmioty gospodarcze.

Zabezpieczono broń i złoto

Wawrzyniak poinformował, że podejrzani zostali zatrzymani w województwie wielkopolskim.

- Zabezpieczono dowody świadczące o ich przestępczej działalności. U jednego z nich znaleziono ponadto cztery sztuki broni i kilkaset sztuk amunicji oraz kilkanaście magazynków. Policjanci zabezpieczyli także kilogram złota, skutecznie odzyskując w ten sposób równowartość środków utraconych przez pokrzywdzonych – podał prokurator.

U jednego z zatrzymanych znaleziono broń i kilkaset sztuk amunicji oraz kilkanaście magazynków Źródło: CBZC

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a jeden z nich także posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Mężczyzna ten został aresztowany, a drugi podejrzany otrzymał dozór policji.

Zatrzymanym mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

