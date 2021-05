Nie będzie kary dla prezydenta Poznania za "w*********ć". "Posłużył się cytatem"

Został przesłuchany

Policjanci w ramach postępowania przesłuchali prezydenta Poznania. Ten nie krył zaskoczenia takim obrotem sprawy. - Nie spodziewałem się, że użycie tego słowa wywoła takie oburzenie, to było kierowane do konkretnego gremium, ale zostało rozgłośnione przez radio publiczne – tłumaczył w rozmowie z TVN24.

W kwietniu w "Gazecie Wyborczej" zwrócił uwagę, że w jego przypadku popełnienie wykroczenia może się wiązać z utratą mandatu. - Byłaby to już rodzinna "recydywa". Ale sądzę, że sprawa nie znajdzie finału w sądzie – mówił. W 2018 r. była żona Jacka Jaśkowiaka, obecna posłanka KO Joanna Jaśkowiak trafiła przed sąd za to, że użyła wulgarnego słowa w przemówieniu wygłoszonym podczas demonstracji 8 marca 2017 roku. Poznański sąd rejonowy uznał ją winną popełnienia wykroczenia i wymierzył tysiąc złotych grzywny. Kobieta odwołała się od wyroku, sąd okręgowy uniewinnił ją od zarzuconego wykroczenia. W uzasadnieniu wyroku sędzia Sławomir Jęksa uznał, że sąd pierwszej instancji błędnie ocenił wypowiedź, bo "w oderwaniu od obecnej sytuacji politycznej".

Policja: to był cytat

W czwartek Marta Mróz z poznańskiej policji, poinformowała, że funkcjonariusze badający sprawę przyznali rację prezydentowi Poznania i uznali, że nie doszło do wykroczenia. - Policjanci zebrali i przeanalizowali zebrany materiał. Ustalili, że przytoczone słowa nie były ekspresyjną wypowiedzią prezydenta, Jacek Jaśkowiak w wystąpieniu podczas debaty posłużył się cytatem – powiedziała. Uczestnik debaty prof. Jerzy Bralczyk przyznał w jej trakcie, że raziło go użycie wulgaryzmu w pełnym brzmieniu przez prezydenta Jaśkowiaka. - Prezydent zacytował to z pełną świadomością, dezynwolturą, nawet ze smakiem wypowiadając całe to słowo, którego ja jednak bym się wypowiedzieć nie ośmielił. Starsi przejmują te zwyczaje, bo może tak właśnie trzeba, bo może to jest jakiś krzyk rozpaczy – ja znam wiele krzyków rozpaczy, które wcale nie wymagają wulgarności – powiedział prof. Bralczyk.