Budowa nowej trasy tramwajowej ruszyła na dobre, duże zmiany organizacji ruchu w Poznaniu

Podkreśla, że warto rozważyć opcję pozostawienia samochodu w domu, zachęca do tego, by przesiąść się w autobusy, które poruszają się od soboty nową siatką buspasów.

Zamknięte odcinki, objazdy

W ramach zasadniczej zmiany organizacji ruchu ul. Naramowicka zostanie zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej. Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów.