Wojna w Iranie
Poznań

Poprzedni pomost strawił ogień. Nowy wkrótce będzie gotowy

Nad jeziorem Strzeszyńskim trwa odbudowa spalonego pomostu
Nowy pomost nad Jeziorem Strzeszyńskim
Źródło: FB - Miasto Poznań
To nie wielkie "krzesło", a nowy pomost nad popularnym w Poznaniu Jeziorem Strzeszyńskim. Prace budowlane są już na półmetku. Poprzednia konstrukcja stanęła w płomieniach po tym, jak nastolatkowie rozpalili ognisko.

Prace nad Jeziorem Strzeszyńskim ruszyły we wrześniu. Jak informowały Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, pomost ma przypominać ten, z którego Poznaniacy korzystali do czasu pożaru. We wtorek, magistrat opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać przebieg prac.

Nad jeziorem Strzeszyńskim trwa odbudowa spalonego pomostu
Nad jeziorem Strzeszyńskim trwa odbudowa spalonego pomostu
Źródło: FB - Miasto Poznań

Konstrukcja nowego pomostu jest stalowa, a nawierzchnia oraz balustrady są wykonywane z trwałych materiałów kompozytowych. Projekt zakłada też montaż trzech ławek. Z kolei nowoczesne oświetlenie LED wbudowane w balustrady pozwoli korzystać z obiektu również po zmroku.

- Obecnie trwa jeszcze układanie poszycia na stalowej konstrukcji. Prace przebiegają planowo. Wykonawca ma czas do końca maja. Myślę, że ta budowa zostanie zakończona przed otwarciem sezonu kąpielowego nad poznańskimi jeziorami - powiedział nam Filip Borowiak, rzecznik POSIR.

Nowa konstrukcja będzie miała powierzchnię ponad 520 metrów kwadratowych.

Nowy pomost nad jeziorem Strzeszyńskim
Nowy pomost nad jeziorem Strzeszyńskim
Źródło: FB - Miasto Poznań

Ognisko wymknęło się spod kontroli

Do pożaru molo na Jeziorze Strzeszyńskim doszło rankiem 26 października 2024 roku. Ogień objął cały pomost. Jak ustalono, wszystko zaczęło się od ogniska rozpalonego przez nastolatków, które szybko wymknęło się spod kontroli.

Na miejsce skierowano dziesięć zastępów straży pożarnej. Strażacy oprócz gaszenia samego pomostu strażacy polewali wodą także okoliczną roślinność - istniała obawa, że zapalić mógłby się pobliski las.

W pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się między innymi wypożyczalnia sprzętu wodnego, której pracownicy opublikowali w mediach społecznościowych nagranie płonącej konstrukcji.

Pożar molo na Jeziorze Strzeszyńskim
Pożar molo na Jeziorze Strzeszyńskim
Źródło: Przystań Strzeszynek RafaMarina Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego

5 listopada 2024 roku policjanci poprosili o pomoc w identyfikacji dwóch osób, które zarejestrowały kamery monitoringu. Według funkcjonariuszy mogły one mieć związek z wybuchem pożaru.

Pierwszą osobę zatrzymano jeszcze tego samego dnia, drugą - kolejnego. Podejrzani o spowodowanie pożaru, w wyniku którego spłonął pomost, mieli wtedy 15 i 16 lat.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB - Miasto Poznań

