"Domownicy byli bardzo zdumieni widząc takiego gościa i od razu powiadomili strażników. Funkcjonariusze rozpoznali, że to żółw błotny. Jest to jedyny gatunek żółwia, który w Polsce występuje w środowisku naturalnym i jest pod ścisłą ochroną" - pisała poznańska straż miejska.

Przejdą badania genetyczne

- Obecnie młode odchowywane są w warunkach kontrolowanych, przyjmują żywy pokarm, co zwiększa ich szanse na potencjalne wypuszczenie na wolność. Jednak o ich dalszym losie zadecydują wyniki badań genetycznych – konieczne jest ustalenie, czy należą do rodzimej dla Polski populacji, aby nie dopuścić do jej "zanieczyszczenia" na przykład osobnikami z południa Europy, które nie są dobrze przystosowane do niskich temperatur w zimie – tłumaczy Rawski. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.