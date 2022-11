Na poznańskich cmentarzach stanęły głazy upamiętniające ofiary wojny na Ukrainie

Na Ukrainie groby odwiedzają po Wielkanocy

Poznański magistrat przypomniał, że w Ukrainie Święto Zmarłych - tzw. Hrobky - według kalendarza juliańskiego obchodzone jest tydzień po Wielkanocy. To dzień, w którym na cmentarzu gromadzą się całe rodziny, by pamiętać o swoich zmarłych bliskich. Święto Zmarłych również obchodzone jest przez wielu w tradycji katolickiej - 1 listopada. Podobnie jak w Polsce na grobach stawia się znicze i kwiaty. - Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy obywatele Ukrainy obchodzą swoje Święto Zmarłych właśnie 1 listopada. Niezależnie jednak od tego wielu z nich potrzebuje miejsca, w którym mogliby uczcić swoich zmarłych. Chcemy, by ten drobny gest, jakim było ustawienie głazów na miejskich cmentarzach, pomógł nam połączyć się w zadumie. Niezależnie od narodowości każdy z nas może położyć tam znicz, by upamiętnić ofiary wojny w Ukrainie - wyjaśnia dyrektor Usług Komunalnych Maciej Dźwig. Inspiracją do postawienia symbolicznych głazów na poznańskich cmentarzach był pomysł młodego artysty Jakuba Niewdany.