44 lata przeleżał w wodzie. Dzięki "pancernym magikom" wygląda jak nowy i jeździ

Do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu wrócił po generalnym remoncie niemiecki transporter opancerzony. Został rozebrany do ostatniej śrubki, oczyszczony, naprawiony i po raz pierwszy od II wojny światowej jeździ.

Zyskał nowy silnik

W ubiegłym roku został przewieziony do Muzeum Broni Pancernej, które jest oddziałem warszawskiej instytucji. Po tym, jak transporter trafił rok temu do Poznania, zapadła decyzja o jego generalnym remoncie i przywróceniu go do stanu jezdnego. Transporter został rozebrany, przeprowadzono weryfikację wszystkich podzespołów i części. - Nasi pracownicy zdemontowali skrzynię biegów, silnik, dyferencjał, chłodnicę. Dyferencjał i skrzynia biegów zostały przywrócone do użytku. Nie udało się przywrócić życia silnikowi - dysponowaliśmy ograniczonymi finansami, brakowało tam też pewnych elementów. Pojazd został rozczłonkowany i trafił do "pancernych magików" z zakładu Artura Zysa w Pławcach - powiedział ppłk Tomasz Ogrodniczuk, szef poznańskiego muzeum.