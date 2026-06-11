Poznań Motornicza zaatakowana na przystanku. Zatrzymany obywatel Węgier Oprac. Svitlana Kucherenko |

Atak w tramwaju w Świętochłowicach Źródło wideo: KMP w Świętochłowicach Źródło zdj. gł.: TVN 24 Poznań

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W czwartek około godziny 11 policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu na przystanku tramwajowym Św. Czesława w Poznaniu. Doszło tam do szarpaniny między dwoma mężczyznami, którą próbowała przerwać motornicza.

- Motornicza tramwaju, podjeżdżając na przystanek, zauważyła dwóch mężczyzn, szarpiących się ze sobą. Po zatrzymaniu wyszła z tramwaju, aby zareagować na tę sytuację. Poprosiła tych mężczyzn o rozejście się - informuje mł. asp. Anna Klój z wielkopolskiej policji.

Jeden z mężczyzn wsiadł do tramwaju, natomiast drugi pozostał na przystanku. Gdy motornicza wracała do pojazdu, została uderzona. - Kobieta zasłoniła się ręką i nie odniosła poważnych obrażeń. Nie było potrzeby udzielania jej pomocy medycznej - dodała policjantka.

Odpowie za atak na motorniczą

Napastnik został zatrzymany przez świadków jeszcze przed przyjazdem patrolu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i ustalili jego tożsamość. To 38-letni obywatel Węgier, który w chwili zatrzymania miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Policjanci przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej. Zatrzymany może usłyszeć zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Drugi uczestnik zdarzenia oddalił się z miejsca przed przyjazdem policji.

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