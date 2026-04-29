Seria ataków nad Wartą. "Kradli na potęgę, bili ludzi i czuli się bezkarni"

Poznań. Zatrzymanie podejrzanych o serię napadów nad Wartą

Pierwsze zgłoszenie o ataku w rejonie Wartostrady, przy Moście Świętego Rocha w Poznaniu, policjanci odebrali 27 marca. - Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele - relacjonuje podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zabrali pieniądze, papierosy i szalik, po czym uciekli. - Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń głowy, w tym złamania oczodołu - dodaje Paterski.

Ataków było więcej

Sprawą zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. - Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze.

- W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele - opisuje Paterski. Oddalając się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką, która rozcięła rękę kobiecie.

- Kradli na potęgę, bili ludzi i czuli się bezkarni - tak o zachowaniu grupy mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu

Pierwszych czterech podejrzanych zatrzymano 10 kwietnia.

- Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. To mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie środki odurzające - wyjaśnia Paterski.

Tego samego dnia zatrzymano jeszcze piątego mężczyznę.

- Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków - informuje Paterski.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im do 15 lat więzienia.

