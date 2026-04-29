Poznań

Seria ataków nad Wartą. "Kradli na potęgę, bili ludzi i czuli się bezkarni"

Zatrzymanie czterech podejrzanych
Poznań. Zatrzymanie podejrzanych o serię napadów nad Wartą
Źródło: KMP Poznań
Poznańscy policjanci zatrzymali pięć osób podejrzanych o ataki nad Wartą. - Wielokrotnie napadali na młodych ludzi w Poznaniu, koło Mostu Świętego Rocha - informuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Pierwsze zgłoszenie o ataku w rejonie Wartostrady, przy Moście Świętego Rocha w Poznaniu, policjanci odebrali 27 marca. - Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele - relacjonuje podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zabrali pieniądze, papierosy i szalik, po czym uciekli. - Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń głowy, w tym złamania oczodołu - dodaje Paterski.

Ataków było więcej

Sprawą zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. - Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze.

- W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele - opisuje Paterski. Oddalając się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką, która rozcięła rękę kobiecie.

- Kradli na potęgę, bili ludzi i czuli się bezkarni - tak o zachowaniu grupy mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Poznań. Zatrzymanie podejrzanych o serię napadów nad Wartą
Źródło: KMP Poznań

Usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu

Pierwszych czterech podejrzanych zatrzymano 10 kwietnia.

- Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. To mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie środki odurzające - wyjaśnia Paterski.

Tego samego dnia zatrzymano jeszcze piątego mężczyznę.

- Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków - informuje Paterski.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im do 15 lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymano dwóch mężczyzn
Śmiertelne pobicie w centrum miasta. Dwie osoby aresztowane
Lubuskie
Bił leżącego na ulicy
Bił leżącego na ulicy człowieka. Nikt nie zareagował
Szczecin
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Uwięzienie, bicie, okaleczanie. Pięciu oskarżonych
Kraków
Czytaj także:
Tragiczny wypadek na A1
Tragiczny wypadek na A1, nie żyje kierowca ciężarówki
Katowice
Pilne
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
BIZNES
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
BIZNES
Tragedia w miejscowości Kargowa
Zginęły babcia, córka i wnuczka. Kierowca skazany, prokuratura nie zgadza się z wyrokiem
Aleksandra Arendt-Czekała
imageTitle
Nadzieja dla medalistów na odzyskanie premii. "Coś się ruszyło"
EUROSPORT
Gaszenie pożaru spowodowanego podpaleniem
Podpalił wiaty śmietnikowe, spłonęły samochody
Katowice
Łatwogang
Ważna wiadomość od Cancer Fighters. Podali, kiedy koniec zbiórki
Polska
Scott Bessent
USA uderzają w irański system. Nowe sankcje
BIZNES
Donald Tusk - Karol Nawrocki
Tusk i Nawrocki wprawili niektórych w osłupienie. "Jak dobrzy kumple"
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
Paulina Hennig-Kloska
"Nie pisz sztucznych postów o dialogu". Hennig-Kloska do Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
Kolejni podejrzani w sprawie korupcji przy legalizacji pobytu cudzoziemców
Łapówki za legalizację pobytu cudzoziemców, już 18 podejrzanych
Trójmiasto
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
WARSZAWA
Udało się do złapać w siatkę
Bóbr zawędrował do galerii handlowej
Lublin
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
METEO
Wiata zdemolowana przez 24-latkę
Zniszczone wiaty i 24-latka z "lekceważącym stosunkiem do prawa"
Katowice
imageTitle
Klątwa Sabalenki znowu ją zaatakowała
EUROSPORT
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
BIZNES
Bartosz Wieliński i Andrzej Poczobut
Rozmawiał z Poczobutem tuż po uwolnieniu. "Śmieszkował sobie, że nie jest tak źle"
Polska
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
BIZNES
imageTitle
PSG i Bayern nie odebrały rekordu Legii
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Do wypadku doszło w sobotę na Podkarpaciu
Wpadł do rowu, areszt dla kierowcy
Rzeszów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
WARSZAWA
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
METEO
Konie ugrzęzły w rowie
Konie ugrzęzły w błocie. Trudna akcja ratunkowa
Lublin
Zatrzymano dwóch mężczyzn
Śmiertelne pobicie w centrum miasta. Dwie osoby aresztowane
Lubuskie
Sejm
Dwie partie koalicji mogłyby utworzyć rząd. Nowy sondaż
Polska
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Ta afera "szeroko otworzyła oczy"
Sebastian Zakrzewski
Mężczyzna został rozpoznany, gdy był na zakupach w galerii handlowej
Był na zakupach, zatrzymał podejrzanego o przestępstwo seksualne
Wrocław
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
BIZNES

