Lekarz z zarzutami. Miał pobierać opłaty za refundowane zabiegi usunięcia migdałków u dzieci

Lekarz został zatrzymany 24 kwietnia w swoim domu, w gminie pod Poznaniem. Wcześniej przez kilka tygodni zbierano dowody w sprawie - Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa oraz przyjmowanie i usiłowanie przyjęcia korzyści majątkowych. Policjanci ustalili, że pracując w poznańskim szpitalu wprowadzał rodziców dzieci w błąd, co do konieczności uiszczenia częściowej opłaty za wykonanie zabiegu otolaryngologicznego usunięcia migdałów, który w rzeczywistości jest całkowicie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia . Pieniądze w ten sposób uzyskane miał przyjmować dla siebie, jako korzyści majątkowe. Podejrzany prowadził taką praktykę bez wiedzy i świadomości swoich przełożonych - informuje Marta Mróz z poznańskiej policji.

Siedem zarzutów

- Usłyszał siedem zarzutów. Dwa dotyczą przyjęcia korzyści majątkowych za przyspieszenie zabiegów, a pozostałe pięć to jest usiłowanie oszustwa. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia - mówi Wawrzyniak.

Apel policji

Do tej pory policjantom udało się dotrzeć do kilku osób pokrzywdzonych w sprawie, jednak śledczy przypuszczają, że może być ich więcej. W związku z tym apelują do osób, które mogły zostać oszukane w podobny sposób, aby zgłaszały się do policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu tel. 47 77 126 34, 47 77 131 90 (w godz. 7.30-15.30) lub 112.