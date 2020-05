Pomalowali miejskie schody, kredki znów są kolorowe

Zarząd Dróg Miejskich odrzucił jednak ich projekt, argumentując to bezpieczeństwem przechodniów. Schody po malowaniu ich zdaniem mogły "stracić szorstkość, a kolory rozpraszać użytkowników".

Potem okazało się, że stan schodów jest katastrofalny i grożą one zawaleniem. - Gdyby nie nasz upór i determinacja, ZDM nie doszedłby do wniosku, że "schody znajdują się w stanie awaryjnym i muszą zostać natychmiast wyłączone z eksploatacji w dotychczasowy sposób" - podkreślało Ulepsz Poznań.

Kredki trafiły do centrum

Teraz, po sześciu latach, doczekały się one odświeżenia. Zauważył to Tomasz Hejna, społecznik prowadzący fanpage Gemela poznańska.

- Byłem w 2014 roku na ich otwarciu. Podobały mi się, wnosiły życie w to miejsce. Teraz, po sześciu latach, zauważyłem, że są w opłakanym stanie. Schody się zabrudziły, a kredki wytarły. Wystosowałem odezwę do społeczników, by je odnowić - mówi.