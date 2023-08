Mieli lecieć z dziećmi do Turcji. Rodzice z lotniska trafili do izby wytrzeźwień

Para Polaków miała lecieć z dziećmi na wakacje do Turcji. Jak informuje straż graniczna, kobieta i mężczyzna na lotnisku w Poznaniu mieli zachowywać się "napastliwie zarówno w stosunku do załogi, jak i do innych pasażerów". Okazało się, że byli pijani. Z lotniska trafili do izby wytrzeźwień, a ich dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziny.

Do zdarzenia doszło w sobotę 29 lipca. - Funkcjonariusze straży granicznej z poznańskiej Ławicy otrzymali informację o konieczności interwencji w stosunku do pasażerów niewpuszczonych na pokład samolotu, który odlecieć miał do tureckiej Antalyi - przekazuje porucznik Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. I dodaje, że powodem interwencji było zachowanie pary Polaków, którzy - na wakacje wybierali się z dwójką swoich dzieci w wieku siedmiu i 10 lat - mieli nie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi lotu do Turcji.