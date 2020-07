Drzewo za każdy procent frekwencji dla osiedla, gdzie w drugiej turze wyborów będzie największa

Międzyosiedlowa rywalizacja w Poznaniu. - Tam, gdzie frekwencja będzie największa, zasadzimy tyle drzew, ile punktów procentowych ona wyniesie. Wszyscy chcemy w swoim otoczeniu jak najwięcej zieleni - przekonuje prezydent miasta Jacek Jaśkowiak i zachęca wszystkich do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Kasztanowiec czerwony, platan, dąb, lipa - mieszanka tych gatunków pojawi się na osiedlu, które po podliczeniu wszystkich głosów oddanych w niedzielnych wyborach będzie mogło pochwalić się najwyższą frekwencją. To, ile drzew nasadzi miasto, zależy już tylko od mieszkańców.

- Serdecznie dziękuję za bardzo wysoką frekwencję w I turze wyborów prezydenckich i zachęcam do udziału w głosowaniu 12 lipca. Dodatkową motywacją niech będzie nasza wewnętrzna rywalizacja pomiędzy osiedlami - zapowiada Jacek Jaśkowiak.

Zasadzą jesienią

- Na osiedlu, które uzyska najwyższą frekwencję zasadzimy tyle drzew, ile punktów procentowych będzie ona wynosiła. Na przykład, jeżeli będzie to 80 procent, to dane osiedle może spodziewać się 80 nowych drzew. Wszyscy chcemy w swoim otoczeniu jak najwięcej zieleni, liczę więc na zaciętą rywalizację - zagrzewa do "walki" prezydent.