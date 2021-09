"Wewnątrz kraju nie stać nas jeszcze na luksus"

Spali w poniemieckich barakach tylko po to, by zobaczyć pierwsze powojenne ubrania i meble. Dookoła jeszcze widać było ślady walk o Poznań. A architekci dopiero kreślili plany, które zakładały, że Międzynarodowe Targi Poznańskie przedzieli "autostrada". Pierwsza powojenną wystawę "Odzież i dom" otwarto 21 września 1946 roku. Przypominamy, jak wyglądała tamta impreza.

Hale zamieniono w fabrykę samolotów

W planach były "autostrada" przez targi i nowa wieża

Baraki dla jeńców zamienili w hotel

Wystawę otwarto 21 września. Wcześniej do dyspozycji gości oddano nowy hotel turystyczny. W Poznaniu po wojnie bazy noclegowej praktycznie nie było. Wycieczki, które przyjeżdżały do stolicy Wielkopolski, zostawały w mieście zwykle na jeden dzień, bo nie miały gdzie spać.

"Nie pragniemy nikogo olśnić"

Wystawę "Odzież i dom" otworzył prezydent miasta. "Nie pragniemy nikogo olśnić wspaniałością eksponatów, pragniemy natomiast pokazać to wszystko, co dzisiaj wobec ogromu dokonanych przez wojnę zniszczeń jest do życia najpotrzebniejsze. Bo przecież poza pożywieniem najważniejszymi sprawami, to odzież i dom. Zobaczymy więc na naszych targach jesiennych to wszystko, co społeczeństwo może sobie w obecnym stadium odbudowy naszego przemysłu w zakresie odzieży i domu kupić" - mówił na jej otwarciu Stanisław Sroka.