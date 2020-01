Miał przemycać narkotyki z Nepalu. Policja ma dla niego darmowy bilet lotniczy

Miał odpowiadać za przemyt narkotyków z Nepalu. Policja szuka go od 9 lat. Teraz wysłała mu "darmowy bilet lotniczy".

Akcję "rozdawania darmowych biletów lotniczych" polska policja rozpoczęła w styczniu. Komenda Główna Policji wybrała 20 poszukiwanych listami gończymi osób, na zatrzymaniu których policjantom najbardziej zależy. I to właśnie do nich "wysyłają" bilety.

- To taki chwyt marketingowy. Zdajemy sobie sprawę, że wiele z poszukiwanych osób uciekło za granicę, w ten sposób mówimy im "jak was nie stać na bilet powrotny, to my was przywieziemy" - tłumaczył tvn24.pl Dawid Marciniak z biura prasowego Komendy Głównej Policji.

Takie nietypowe akcje, jak podkreśla policjant, przynoszą skutek. W 2019 roku skazana za zabójstwo uciekinierka została zatrzymana krótko po rozpoczęciu akcji "Crime has no gender" (ang. "Zbrodnia nie ma płci"). Akcja ta brała na celownik 21 najbardziej brutalnych przestępców z całej Europy, 18 z nich to kobiety. Poszukiwana w związku z morderstwem Polka została zatrzymana w niemieckim mieście Wuppertal.

Poczują się jak prawdziwe VIP-y

Marciniak żartuje, że poszukiwani, jeśli zechcą skorzystać z oferty "policyjnych biletów lotniczych", mogą liczyć na najwyższy komfort podróży. - Na pewno będą mieli własną obstawę i osobno wejdą do samolotu. Poczują się jak prawdziwe VIP-y - zapewnia Marciniak. Żart policji podchwyciła też m.in. służba więzienna, dorzucając do oferty "pokój w najlepiej strzeżonym hotelu".

- To jest jednocześnie apel do osób które coś wiedzą o miejscu przebywania poszukiwanych, by powiedziały nam o tym. Zapewniamy całkowitą anonimowość - podkreśla Marciniak.

Mieszkał w Poznaniu, potem przepadł

Jeden z "darmowych biletów" wysłano Marcinowi Urbaniakowi. Mężczyzna jest poszukiwany przez Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w związku z popełnionym przez niego przestępstwem z art. 258 kodeksu karnego, czyli założeniem oraz kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmująca się handlem oraz przemytem narkotyków z Nepalu. Czyny mu zarzucane zagrożone są karą do 10 lat więzienia.

List gończy za mężczyzną został wydany 4 lipca 2011 roku. Ostatnie ustalone miejsce zamieszkania Marcina Urbaniaka to Osiedle Polan w Poznaniu. Niewykluczone, że mężczyzna ukrywa się za granicą.

Ostatnim miejscem zamieszkania Marcina Urbaniaka znanym policji było osiedle Polan w Poznaniu

Zdjęcie poszukiwanego opublikowane zostało m.in. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Źródło: TVN 24 Poznań