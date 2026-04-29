Poznań Przebrał się za księdza i obrażał Ukraińców

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę w stroju przypominającym sutannę. 34-latek zaczepiał i obrażał dwoje obywateli Ukrainy.

Do tej sytuacji doszło we wtorek (27 kwietnia) w sklepie przy ulicy Rembertowskiej oraz w okolicy. Policja nie otrzymała żadnego zawiadomienia, ale funkcjonariusze przyjrzeli się tej sprawie.

Najpierw dotarli do poszkodowanych, potem do agresora

- Jak ustalili policjanci, mężczyzna w stroju przypominającym księdza miał zaczepiać słownie dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Według relacji świadków sprawca w momencie tego zajścia miał być nietrzeźwy - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Funkcjonariusze ustalili tożsamość pokrzywdzonych i przesłuchali ich. - Dzięki skrupulatnej pracy śledczych z Komisariatu Poznań- Grunwald już następnego dnia udało się zatrzymać 34-letniego sprawcę - poinformował mł. insp. Borowiak.

Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec Poznania. Policjanci ustalili, że nie jest on księdzem, a jedynie się za niego przebrał. - Usłyszał zarzut za znieważenie dwóch osób na tle narodowościowym. Odpowie też za nieobyczajny wybryk: wykonanie nazistowskiego gestu - dodał rzecznik wielkopolskiej policji.

