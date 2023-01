Matka zastępcza z zarzutami doprowadzenia do skrajnego niedożywienia dzieci

52-letnia obywatelka Ukrainy, matka zastępcza dziesięciorga dzieci, która uciekła z nimi do Polski przed wojną, od kwietnia przebywa w areszcie. Już w Poznaniu - gdzie zamieszkali - wyszło na jaw, że miała znęcać się nad podopiecznymi, dzieci miały być też wykorzystywane seksualnie. Teraz prokuratura przedstawiła kobiecie kolejne zarzuty. Chodzi o doprowadzenie do skrajnego niedożywienia dzieci.

A Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji dodawał: - Po przekroczeniu granicy Ukrainka trafiła pod opiekę ludzi z fundacji, zajmujących się działaniami pomocowymi. W Poznaniu otrzymała mieszkanie, w którym przebywała z dziećmi. W trakcie różnych spotkań osoby związane z fundacją, dowiedziały się o szokujących faktach. To właśnie te osoby się do nas zgłosiły i przekazały nam informacje.

"Gazeta Wyborcza": wyrywane włosy, wybijane zęby, bicie tłuczkiem

Rozszerzyli zarzuty

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. - Prowadząc śledztwo staramy się ustalić, gdzie i kiedy dochodziło do przestępstw i kim są ludzie, którzy krzywdzili te dzieci. Zrobimy wszystko, by tych ludzi postawić przed sądem - podkreślał rzecznik wielkopolskiej policji.

Zatrzymana w kwietniu 52-latka cały czas przebywa w areszcie. Kobieta nie przyznaje się do winy, grozi jej do 15 lat pozbawienia wolności. Pozbawiono ją możliwości sprawowania dalszej opieki nad dziećmi. Trafiły one już do kilku rodzin zastępczych.